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СЕРИАЛЫ
62

Новые сериалы недели: «Ричер» возвращается

Источник: Amazon

В отсутствие каких-либо заметных многосерийных новинок ситуацию будут спасать уже известные зрителям проекты. Стриминговый сервис Netflix покажет оставшиеся — финальные — эпизоды шестого сезона «Короны». А на Amazon вернётся полюбившийся всем «Ричер».

Четверг, 14 декабря

 
Сезон6
Netflix
Корона The Crown

драма

В ролях Клер Фой, Мэтт Смит, Виктория Хэмилтон, Ванесса Кирби, Джон Литгоу, Николас Роу

Создатель Питер Морган

Сериал основан на пьесе Питера Моргана «Аудиенция» (2013) и посвящён закулисью королевского двора в годы правления молодой Елизаветы II. Сюжет повествует о всевозможных личных и политических перипетиях в жизни обитателей Букингемского дворца на фоне мировых событий второй половины XX века.

На стриминговом сервисе выйдут оставшиеся эпизоды заключительного сезона королевской драмы.

Видео

Пятница, 15 декабря

 
Сезон2
Amazon
Ричер Jack Reacher

драма, боевик, детектив

В ролях Алан Ричсон, Малкольм Гудвин, Уилла Фицджеральд, Хью Томпсон, Крис Уэбстер, Брюс Макгилл

Создатель Ник Сантора

Первый сезон экранизирует первую книгу серии The Killing Floor, где Джека Ричера, бывшего майора армейской военной полиции, арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берётся за поиски киллера.

Видео

Воскресенье, 17 декабря

 
Конец сезона1
MGM+
Маяк 23 Beacon 23

фантастика, драма

В ролях Лина Хиди, Стефан Джеймс, Наташа Мумба, Стивен Рут, Бо Мартыновска

Создатель Зак Пенн

Первый сезон фантастической драмы завершится восьмым эпизодом под названием Adamantine. Стриминговый сервис MGM+ продлил сериал на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона7
Adult Swim
Рик и Морти Rick and Morty

мультфильм, комедия, фантастика

В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри

Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд

Седьмой сезон «взрослой» анимационной комедии завершится десятым эпизодом Fear No Mort. Сериал давным-давно обзавёлся добром на разработку новых эпизодов вплоть до 10 сезона.

Видео

Теги
Превью
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Источник фотографий: Depositphotos

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