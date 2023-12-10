Новые сериалы недели: «Ричер» возвращается

В отсутствие каких-либо заметных многосерийных новинок ситуацию будут спасать уже известные зрителям проекты. Стриминговый сервис Netflix покажет оставшиеся — финальные — эпизоды шестого сезона «Короны». А на Amazon вернётся полюбившийся всем «Ричер».
Четверг, 14 декабря
драма
В ролях Клер Фой, Мэтт Смит, Виктория Хэмилтон, Ванесса Кирби, Джон Литгоу, Николас Роу
Создатель Питер Морган
Сериал основан на пьесе Питера Моргана «Аудиенция» (2013) и посвящён закулисью королевского двора в годы правления молодой Елизаветы II. Сюжет повествует о всевозможных личных и политических перипетиях в жизни обитателей Букингемского дворца на фоне мировых событий второй половины XX века.
На стриминговом сервисе выйдут оставшиеся эпизоды заключительного сезона королевской драмы.
Пятница, 15 декабря
драма, боевик, детектив
В ролях Алан Ричсон, Малкольм Гудвин, Уилла Фицджеральд, Хью Томпсон, Крис Уэбстер, Брюс Макгилл
Создатель Ник Сантора
Первый сезон экранизирует первую книгу серии The Killing Floor, где Джека Ричера, бывшего майора армейской военной полиции, арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берётся за поиски киллера.
Воскресенье, 17 декабря
мультфильм, комедия, фантастика
В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри
Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд
Седьмой сезон «взрослой» анимационной комедии завершится десятым эпизодом Fear No Mort. Сериал давным-давно обзавёлся добром на разработку новых эпизодов вплоть до 10 сезона.
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