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Чёрный Доктор в юбке и его звуковой пульт на свежих промо «Доктора Кто»

Накал «прогрессивных» тенденций в «Докторе Кто» взывает отметить это дело набором свежих промо-материалов — в сети появились трейлер рождественского эпизода, видео о новой звуковой отвёртке Доктора и промо-фото, где исполнитель роли Пятнадцатого Шути Гатва позирует с девайсом, скорее напоминающим пульт.

Трейлер грядущего декабрьского эпизода живописует приключения новой ипостаси главного героя, рождённой путём «бигенерации», а также его спутницы Руби Сандей (Милли Гибсон).

Инструкция к звуковой отвёртке от Гатвы. Обновлённый инструмент отличает не только совершенно новая форма, но и поговорка про язык, чья острота многое решает.

Промо-арт сериала «Доктор Кто» Промо-арт сериала «Доктор Кто» Промо-арт сериала «Доктор Кто»
Теги
ВидеоДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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