Чёрный Доктор и его сообщница на свежих кадрах «Доктора Кто»

Пока знаменитый франчайз «Доктор Кто» с размахом отмечает своё 60-летие и рассуждает об исключительно пользе трансгендерной инклюзивности, в недрах BBC ведётся кропотливая работа по подготовке аудитории к новому, Пятнадцатому Доктору, который представляет собой замечательное комбо.

В финале последнего юбилейного спецэпизода белый гетеросексуал обратится в чёрного гея, и наступит эра процветания франчайза. Сопровождать Пятнадцатого Доктора Шути Гатву в его приключениях будет миловидная блондинка Руби Сандей в исполнении Милли Гибсон. Вот свежие кадры с главными героями новых эпизодов: