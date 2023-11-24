Путь Доктора осветили в свежем трейлере «Доктора Кто»

Самое время кинуться с распростёртыми объятьями навстречу новизне, за которую в новых сезонах отвечают чёрный гей-Доктор Шути Гатва и транс по имени Роуз в исполнении Ясмин Финни. В сети появился ретроспективный трейлер, приуроченный к 60-летию культового фантастического франчайза «Доктор Кто».

Ролик призван напомнить зрителям, с чего начинали и к чему пришли. Не исключено, что при его просмотре некоторые всплакнут в тоске по былым временам. Очень хорошо их понимаем.

И свежий постер-напоминание о том, до каких транс-высот докатилась серия: