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Путь Доктора осветили в свежем трейлере «Доктора Кто»

Самое время кинуться с распростёртыми объятьями навстречу новизне, за которую в новых сезонах отвечают чёрный гей-Доктор Шути Гатва и транс по имени Роуз в исполнении Ясмин Финни. В сети появился ретроспективный трейлер, приуроченный к 60-летию культового фантастического франчайза «Доктор Кто».

Ролик призван напомнить зрителям, с чего начинали и к чему пришли. Не исключено, что при его просмотре некоторые всплакнут в тоске по былым временам. Очень хорошо их понимаем.

И свежий постер-напоминание о том, до каких транс-высот докатилась серия:

Постеры сериала «Доктор Кто»
Теги
ВидеоДоктор Кто
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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