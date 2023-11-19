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439

Новые сериалы недели: детективный триллер «Цербер» от Premier

Источник: Premier

На зарубежных каналах и стримингах временное затишье — никаких заметных многосерийных стартов там третья неделя ноября не предлагает. Разве что премьеру пятого сезона криминальной антологии «Фарго». А вот отечественный онлайн-кинотеатр Premier презентует исторический детективный триллер «Цербер».

Вторник, 21 ноября

 
Сезон5
FX
Фарго Fargo

детектив, драма, триллер

В ролях Крис Рок, Джейсон Шварцман, Джек Хьюстон, Бен Уишоу, Джесси Бакли, Джереми Харрис

Создатель Ной Хоули

События 4 сезона развернутся в 50-х годах на севере США, наводнённом мигрантами. В Нью-Йорк и Чикаго массово прибывают итальянцы и афроамериканцы с юга. Между приезжими разгорается настоящая война за сферы влияния. В Канзас-Сити криминальные кланы добиваются перемирия и сообща берут под контроль теневой бизнес в регионе, а скрепляет сделку обмен старшими сыновьями.

Видео

Четверг, 23 ноября

 
Премьера+
Premier
Цербер

детектив, драма

В ролях Сергей Марин, Тимофей Трибунцев, Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Дмитрий Ульянов, Кирилл Кяро

1826 год, Санкт-Петербург. После подавления выступлений на Сенатской площади следственная комиссия начинает поиск участников восстания декабристов. Некоторые из них попадаются властям из-за доносчиков. Меж тем по Петербургу прокатывается волна жестоких убийств: жертвами становятся те, кто донёс на декабристов. Возле тел убитых находят листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За расследование дела берутся московский сыщик и освобождённый из-под ареста дворянин Александр Бошняк.

Видео

Пятница, 24 ноября

 
Конец сезона1
Apple TV+
Уроки химии Lessons In Chemistry

драма

В ролях Бри Ларсон, Стефани Кёниг, Элис Холси, Джой Джейкобсон, Тристен Макдональд, Хиро Хантер

Создатель Ли Айзенберг

Мини-сериал, который никто не смотрит, завершится восьмым эпизодом Introduction to Chemistry.

Видео

Суббота, 25 ноября

 
Сезон14
BBC One, BBC America
Доктор Кто Doctor Who

приключенческий, боевик, драма, фантастика

В ролях Питер Капальди, Пёрл Маки, Дженна-Луиза Коулмэн, Мишель Гомес, Карен Гиллан, Артур Дарвилл

Создатель Сидни Ньюман, С. Э. Уэббер, Дональд Уилсон

«Доктор Кто» — сериал с поистине уникальной концепцией. Его герой Доктор — практически бессмертный инопланетянин. Он не стареет, а умирая — мгновенно перерождается, обретая новое тело и в какой-то степени новый характер. Что это нам даёт? Правильно, возможность бесконечно менять актёров и обновлять личность персонажа согласно требованиям времени, при этом не нарушая целостность рассказа (утрись, Джеймс Бонд!).

Плюс основным средством передвижения Доктора является Тардис — замаскированный под полицейскую будку агрегат, способный свободно перемещаться в любую точку пространства и времени (а также умеющий при необходимости регенерировать, обретая полностью новую внутреннюю архитектуру). Что даёт нам это? О, всего ничего: лишь возможность рассказывать любые истории о любых мирах, любом времени и в любых жанрах — при этом оставаясь в рамках одной вселенной.

Такое не снилось даже «Скользящим» — в «Докторе Кто» возможно буквально всё.

Видео

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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