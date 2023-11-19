Финал «Йеллоустоуна» получил дату съёмочного старта

Заключительные эпизоды неовестерна «Йеллоустоун» зрители увидят не раньше следующего ноября — об этом мы узнали пару недель назад. А теперь стало ясно, почему ждать придётся так долго. Всё объясняется просто — к съёмкам финальной части сериала Тейлора Шеридана удастся вернуться только в конце весны 2024-го.

У этой задержки в свою очередь имеется объективное объяснение. Дело в том, что изрядная часть съёмок проходит на природных локациях Монтаны, и съёмочной группе придётся дождаться, когда там сойдёт снег. Ну или уповать на очень мягкую зиму.

Ходили слухи, будто выбывший из сериала исполнитель главной роил Кевин Костнер решит всё-таки заглянуть на огонёк ради заключительных сцен в кругу своей экранной семьи. Но это пока только слухи, и они ничем не подтверждаются. Времени много — всё ещё может изменить, конечно.