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Финал «Йеллоустоуна» получил дату съёмочного старта

Источник: Paramount Network

Заключительные эпизоды неовестерна «Йеллоустоун» зрители увидят не раньше следующего ноября — об этом мы узнали пару недель назад. А теперь стало ясно, почему ждать придётся так долго. Всё объясняется просто — к съёмкам финальной части сериала Тейлора Шеридана удастся вернуться только в конце весны 2024-го.

У этой задержки в свою очередь имеется объективное объяснение. Дело в том, что изрядная часть съёмок проходит на природных локациях Монтаны, и съёмочной группе придётся дождаться, когда там сойдёт снег. Ну или уповать на очень мягкую зиму.

Ходили слухи, будто выбывший из сериала исполнитель главной роил Кевин Костнер решит всё-таки заглянуть на огонёк ради заключительных сцен в кругу своей экранной семьи. Но это пока только слухи, и они ничем не подтверждаются. Времени много — всё ещё может изменить, конечно.

Теги
Йеллоустоун
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Источник фотографий: Depositphotos

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