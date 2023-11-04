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«Йеллоустоун» сменил дату финальной премьеры и получил два спин-оффа

Источник: Paramount Network

Неовестерн «Йеллоустоун», откуда не так давно выбыл его патриарх Кевин Костнер, сменил дату премьеры своих финальных эпизодов. Вторую половину пятого сезона зрителям придётся ждать очень долго — флагман сериальной вселенной семейства Даттонов от Тейлора Шеридана вернётся на экраны не раньше следующего ноября. Весной обещали выкатить финал в этом ноябре. Не сложилось.

Причина столь внушительной задержки ни для кого новостью не будет — разразившаяся забастовка сценаристов и актёров нарушила все производственные планы, поэтому и пришлось вносить корректировки в график релизов.

Но есть и хорошие (наверное) новости. Франчайз Шаридана прирастёт двумя новыми спин-оффами, помимо целого выводка существующих. В разработке находятся проекты «1944 год» и «2024 год» (с Мэттью Макконахи в главной роли). Не исключено, что плодовитый шоураннер решит осветить жизнь Даттонов в каждом десятилетии. Тут главное не увлечься и ненароком не отправиться в будущее или слишком далеко в прошлое.

Теги
Йеллоустоун
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Источник фотографий: Depositphotos

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