Джон Гудман убегает от гигантского паука в открывающей сцене «Монарха: Наследия монстров»

Создатели «Монарха: Наследия монстров» решили не терять даром зрительское время и окунули его в экшен с участием гигантских монстров на первых же минутах сериала. Учёный Билл Ранда (Джон Гудман) попадает в жуткую передрягу, но успевает позаботиться о наследии.
Что было дальше, все интересующиеся начнут постигать 17 ноября, когда состоится премьера масштабной фантастической драмы о деятельности таинственной организации «Монарх».
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И в довесок открывающие титры сериала с упоминанием основного актёрского состава творческой группы проекта:
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