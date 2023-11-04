Джон Гудман убегает от гигантского паука в открывающей сцене «Монарха: Наследия монстров»

Создатели «Монарха: Наследия монстров» решили не терять даром зрительское время и окунули его в экшен с участием гигантских монстров на первых же минутах сериала. Учёный Билл Ранда (Джон Гудман) попадает в жуткую передрягу, но успевает позаботиться о наследии.

Что было дальше, все интересующиеся начнут постигать 17 ноября, когда состоится премьера масштабной фантастической драмы о деятельности таинственной организации «Монарх».

И в довесок открывающие титры сериала с упоминанием основного актёрского состава творческой группы проекта: