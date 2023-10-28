 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvG7

     
Mнoгo cтpёмныx мoнaxинь нa пepвoм кaдpe yжacтикa «Пpoклятиe мoнaxини 2» Boopyжённый и фyтypиcтичный: Джoн Дэвид Baшингтoн нa кaдpax фильмa «Coздaтeль» Звeздa «Bзpaщённыx вoлкaми» пoпaлa в «Дoм Дpaкoнa» Poмaн Kypцын ищeт «Пять кoпeeк» в тpeйлepe дopoжнoй кoмeдии Шepиф Джoн Xэм oxoтитcя нa caмoзвaнкy Джyнo Teмпл в тpeйлepe пятoгo ceзoнa «Фapгo»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
565

Первые отзывы на «Монарха: Наследие монстров» появились на Rotten Tomatoes

Источник: Apple TV+

Профессиональные рецензенты, насладившиеся просмотром первых эпизодов масштабной драмы «Монарх: Наследие монстров», охотно поделились с неравнодушной аудиторией своими первыми оценками и развёрнутыми отзывами об увиденном.

И если верить отзывам критиков на популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, многосерийному проекту в рамках известной монструозной вселенной удалось порадовать взыскательных зрителей. Сейчас у сериала 88% одобрения на основе 16 рецензий.

В первую очередь хвалят актёрский тандем Курта и Уайатта Расселов. Говорят, отец с сыном замечательно сработались в рамках одного образа. Хвалят о грамотное построение вселенной, мол, сериал безусловно вносит ценный вклад в формирование цельного мира, где гигантские монстры — это непосредственная реальность. Драмы, говорят, тоже хватает. Настораживает одно: об экшене ничего конкретного не упоминают и местами ругают медлительность повествования.

Зрители смогу вынести свой вердикт первым эпизодам через две с лишним недели — премьера сериала состоится 17 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+.

Теги
Монарх: Наследие монстров
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

1Сериал «Чужой» не только о выживании — Ной Хоули рассказал о подходе к сюжету

Тоже интересно

23Bce coвпaдeния cлyчaйны! Фильм пpo кaннибaлoв c Tимoти Шaлaмe никaк нe cвязaн c Apми Xaммepoм 0Fifty Fifty пpoигpaлa cyд пpoтив Attrakt 3Ha pyccкoм языкe нaчaлa выxoдить «Cтpaнa caмoцвeтoв» — нeзaкoнчeннaя мaнгa, пo кoтopoй cняли aнимe 0Toм Xиддлcтoн и кoмпaния вeceлятcя зa кaдpoм втopoгo ceзoнa «Лoки» 0Aнимaциoннaя cтyдия Skydance cбeжaлa oт Apple в любящиe oбъятия Netflix

Далее на КГ

1
Сериал «Чужой» не только о выживании — Ной Хоули рассказал о подходе к сюжету
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Неудержимые 4»
 0
Like a Dragon: Infinite Wealth — бессчётное богатство новостей
 0
KГ игpaeт: Xenoblade Chronicles 3, чacть 16
 11
Конец вселенной! Воинственный Джейсон Момоа на промо «Aквaмeна и пoтepяннoго цapcтва»
 14
Джейсон Стэйтем сыграет строителя с тёмным прошлым в экшене по сценарию Сильвестра Сталлоне
 1
В очередном ролике аниме «Ищypa» показывают разных персонажей сериала
 0
B нoябpe oпyбликyют oчepeднyю глaвy тёмнoгo фэнтeзи «Бepcepк»
 1
Приключения призванного стать героем продолжаются: появился трейлер иceкaя «Пyтeшecтвиe пo дpyгoмy миpy пoд пpeдвoдитeльcтвoм Лyны»
 0
«Сорвиголову» возглавил шоураннер «Джека Райана» и «Карателя»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Cпин-oфф «Пaцaнoв» пpoдлён нa втopoй ceзoн
 
Игры Пepвыe oцeнки и peлизный тpeйлep Mortal Kombat 1
 
Джиxё из Twice пoпaлa в тpoйкy caмыx пpoдaвaeмыx coлиcтoк
 
Кино Пpoвaльныx «Heyдepжимыx 4» пpигoвopили к быcтpoмy выxoдy в цифpe
 
Гepoи «Пoлoвoгo вocпитaния» в экcтaзe oт cвoeгo зaнятия нa пocтepax финaлa
 
Кино Билл Cкapcгapд ycтpaивaeт кpoвaвyю бaню в тpeйлepe экшeнa «Maльчик yбивaeт миp»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 591: «Пила 10», фильм Билла Бёрра, кoнcepвaтивная «Бeлocнeжка», «Телохранитель на фрилансе»
 
0Ноль кадров в секунду – 497: M for Macho
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 519: Правильно разыгранные карты
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 590: Актёры требуют денег, необычная судебная драма, «Конкретный убийца», мучения Эмбep Xёpд
 
0Ноль кадров в секунду – 496: Похер — это другое
 
 
12ЕВА – 551: (Не) смогли дропнуть
 
0Телеовощи – 518: Разный кримпай
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 589: «Звук свободы», «Особняк с привидениями», фильм пpo Maйклa Джeкcoнa, возвращение Джoна Ву
 
1Ноль кадров в секунду – 495: Что такое Игропром?
 
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru