Первые отзывы на «Монарха: Наследие монстров» появились на Rotten Tomatoes

Профессиональные рецензенты, насладившиеся просмотром первых эпизодов масштабной драмы «Монарх: Наследие монстров», охотно поделились с неравнодушной аудиторией своими первыми оценками и развёрнутыми отзывами об увиденном.

И если верить отзывам критиков на популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes, многосерийному проекту в рамках известной монструозной вселенной удалось порадовать взыскательных зрителей. Сейчас у сериала 88% одобрения на основе 16 рецензий.

В первую очередь хвалят актёрский тандем Курта и Уайатта Расселов. Говорят, отец с сыном замечательно сработались в рамках одного образа. Хвалят о грамотное построение вселенной, мол, сериал безусловно вносит ценный вклад в формирование цельного мира, где гигантские монстры — это непосредственная реальность. Драмы, говорят, тоже хватает. Настораживает одно: об экшене ничего конкретного не упоминают и местами ругают медлительность повествования.

Зрители смогу вынести свой вердикт первым эпизодам через две с лишним недели — премьера сериала состоится 17 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+.