 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvLY

     
Koмикc o coвceм oдичaвшeй Pыжeй Coнe близoк к peлизy Hoвыe фильмы нeдeли: «Ocoбняк c пpивидeниями» и дpyгиe нoвинки кинo Hoвый тpeйлep Jagged Alliance 3 дeмoнcтpиpyeт вcю paзpyшитeльнyю мoщь мecтнoгo apceнaлa Пиpaты-гeи вoзвpaщaютcя нa кaдpax втopoгo ceзoнa кoмeдии «Haш флaг oзнaчaeт cмepть» Hoвый Cпayн из бyдyщeгo пoлyчит coбcтвeнный кoмикc
• • •
 
СЕРИАЛЫ
344

«Сорвиголову» возглавил шоураннер «Джека Райана» и «Карателя»

Источник: Netflix

Недавно анонсированное обновление творческой команды «Сорвиголовы: Рождённого заново» состоялось. Сериалу подыскали нового шоураннера и постановщиков. Итак, диснеевский ребут не нуждавшегося в ребуте проекта Netflix возглавил шоураннер Дарио Скардапейн («Джек Райан», «Каратель»). Доснять оставшиеся эпизоды первого сезона пригласили Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, режиссировавших эпизоды второго сезона «Локи».

Предполагается, что этим людям удастся исправить то безобразие, которое успели наворотить творцы из предыдущей команды. Судя по бродившим вокруг проекта инсайдам, там легче было всё сжечь и начать заново. Но сериал обещают избавить от излишней процедуральности и позволят Мэтту Мёрдоку почаще надевать свой супергеройский костюм.

К своим ролям в новом прочтении истории знаменитого слепого адвоката из Адской кухни вернулись исполнитель заглавной роли Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио (Уилсон Фиск) и Джон Бернтал (Фрэнк Касл / Каратель).

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
Комментарии

Ещё на эту тему

10Cцeнapиcтoв «Copвигoлoвы: Poждённoгo зaнoвo» пoгнaли из cepиaлa 15Cepиaл пpo чёpнyю нacлeдницy Жeлeзнoгo чeлoвeкa вычepкнyт из гpaфикa peлизoв Marvel

Тоже интересно

6Ceмeйный пopтpeт. «Пaдeниe дoмa Aшepoв» пoлyчилo cвeжий пocтep 2Пpиквeл «Джoнa Уикa» pacкpыл гpaфик выxoдa эпизoдoв (видeo) 5Kaк Toм Kpyз пycтил пoeзд c oбpывa нa cъёмкax фильмa «Mиccия нeвыпoлнимa» (видeo) 0Heдeля cepиaлoв нa KГ — глaвныe нoвocти 11–17 ceнтябpя 1Пocтepы yжacтикa «Пpoклятиe мoнaxини 2» пpизывaют пoкaятьcя в гpexax

Далее на КГ

0
Шоураннер «Благих знамений» покинул ещё один проект Нила Геймана
 0
Могучие дамы шатают вселенную в свежем тизере «Марвелов»
 1
«Девушка с татуировкой дракона» станет сериалом
 1
Свяжемся с вами позже: ужастик «Чёрный телефон 2» выйдет в 2025 году
 0
Уличный беспредел во всей «красе» в свежем тизере драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте»
 0
Том Хиддлстон призывает вас отыскать свою великую цель на постере «Локи»
 17
От греха подальше! Диснеевская «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот переносится на целый год
 10
Съёмки «Горца» с Генри Кавиллом и режиссёром «Джона Уика» начнутся в 2024 году
 2
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 591: «Пила 10», фильм Билла Бёрра, кoнcepвaтивная «Бeлocнeжка», «Телохранитель на фрилансе»
 6
Главные принципы наёмного убийцы Майкла Фассбендера в трейлере фильма Дэвида Финчера «Киллер»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Peжиccёpcкaя вepcия «Mятeжнoй лyны» Зaкa Cнaйдepa бyдeт cильнo oтличaтьcя oт дpyгиx pacшиpeнныx издaний
 
Marvel нaчнёт нoвый кoмикc пpo Лyннoгo pыцapя
 
Кино Eвa Гpин ycтpaивaeт вecёлyю жизнь глaвным гepoям в тpeйлepe фильмa «Tpи мyшкeтёpa: Mилeди»
 
Paдyжныe пиpaты cнoвa вмecтe в тpeйлepe втopoгo ceзoнa кoмeдии«Haш флaг oзнaчaeт cмepть»
 
Аниме «16-битнaя ceнcaция» — aвтopы и дaтa выxoдa aнимe пpo paзpaбoткy игp и oтaкy-кyльтypy
 
«Aмepикaнcкиe иcтopии yжacoв» пepeбpaлиcь в виpтyaльнyю peaльнocть в тизepe тpeтьeгo ceзoнa
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 591: «Пила 10», фильм Билла Бёрра, кoнcepвaтивная «Бeлocнeжка», «Телохранитель на фрилансе»
 
0Ноль кадров в секунду – 497: M for Macho
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 519: Правильно разыгранные карты
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 590: Актёры требуют денег, необычная судебная драма, «Конкретный убийца», мучения Эмбep Xёpд
 
0Ноль кадров в секунду – 496: Похер — это другое
 
 
12ЕВА – 551: (Не) смогли дропнуть
 
0Телеовощи – 518: Разный кримпай
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 589: «Звук свободы», «Особняк с привидениями», фильм пpo Maйклa Джeкcoнa, возвращение Джoна Ву
 
1Ноль кадров в секунду – 495: Что такое Игропром?
 
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru