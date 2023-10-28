«Сорвиголову» возглавил шоураннер «Джека Райана» и «Карателя»

Недавно анонсированное обновление творческой команды «Сорвиголовы: Рождённого заново» состоялось. Сериалу подыскали нового шоураннера и постановщиков. Итак, диснеевский ребут не нуждавшегося в ребуте проекта Netflix возглавил шоураннер Дарио Скардапейн («Джек Райан», «Каратель»). Доснять оставшиеся эпизоды первого сезона пригласили Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, режиссировавших эпизоды второго сезона «Локи».

Предполагается, что этим людям удастся исправить то безобразие, которое успели наворотить творцы из предыдущей команды. Судя по бродившим вокруг проекта инсайдам, там легче было всё сжечь и начать заново. Но сериал обещают избавить от излишней процедуральности и позволят Мэтту Мёрдоку почаще надевать свой супергеройский костюм.

К своим ролям в новом прочтении истории знаменитого слепого адвоката из Адской кухни вернулись исполнитель заглавной роли Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио (Уилсон Фиск) и Джон Бернтал (Фрэнк Касл / Каратель).