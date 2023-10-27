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Уличный беспредел во всей «красе» в свежем тизере драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Уровень криминальной опасности в стране может повыситься от одного только просмотра промо-материалов отечественной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» c Ивaнoм Янкoвcким, Cepгeeм Бypyнoвым и Hикитой Koлoгpивым в основных ролях. Премьера восьмисерийного проекта Жоры Крыжовикова состоится 9 ноября в онлайн-кинотеатре START и на more.tv.

Главные герои криминальной драмы выживают на обломках развалившейся страны, переживающей ад 90-х. Выживают как умеют. А умений их хватает только на то, чтобы устраивать кровавые территориальные разборки.

Теги
ВидеоСлово пацана. Кровь на асфальте
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Источник фотографий: Depositphotos

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