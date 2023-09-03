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«Сорвиголова» лишился даты выхода, а «Железное сердце» исчезло из графика релизов Marvel

Источник: Marvel

Новых шедевров Marvel для Disney+ придётся подождать! Из-за продолжающихся забастовок всех подряд в Голливуде студии пришлось перелопатить свой график релизов, сдвинув премьеры почти всех сериалов куда подальше.

А один из них и вовсе пропал из расписания, к вящей радости всех, кому ещё не плевать. Речь идёт о «Железном сердце» — проекте о гениальной чёрной продолжательнице дела Железного человека Рири Уильямс. Сериал должен был выйти этой осенью, но теперь его дальнейшая судьба неизвестна.

Временно без даты премьеры остались «Сорвиголова: Рождённый заново» с Чарли Коксом и «Чудо-Человек» Яхьей Абдул-Матином II.

Спин-офф «Соколиного глаза» «Эхо» сдвинулся с 29 ноября 2023 года на январь 2024-го, а спин-офф «ВандыВижна» «Агата: Дневники Даркхолда» выйдет аж на год позже — следующей осенью.

Анимационные «Люди Икс ‘97» стартуют в начале 2024-го, а второй сезон «Что если?» намечен на ближайший декабрь. Неизменной осталась дата выхода второго сезона «Локи», на который у Marvel, очевидно, большие виды — трейлер уже успел побить все рекорды, и такого же успеха ждут от самого сериала. Продолжение с Томом Хиддлстоном стартует уже 6 октября.

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