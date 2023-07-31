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Локи возвращается в трейлере второго сезона

Стриминговый сервис Disney+ выкатил полноценный трейлер второго сезона «Локи».

И постер:

Постеры сериала «Локи»
Теги
ВидеоЛоки
Комментарии (4)

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