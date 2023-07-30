 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Воинственный Хироюки Санада на первом постере сериала «Сёгун» Третий сезон «Ведьмака» раскрыл названия оставшихся эпизодов Неделя аниме на КГ — главные новости 10–16 июля Эмбер Хёрд на допросе у демона в первом отрывке триллера «В огне»
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
705

Мрачный постапокалипсис на закадровых фото сериала по игре Fallout

Источник: Amazon Prime Video

Один из самых загадочных проектов Amazon опять напомнил о себе — в сети внезапно всплыли свежие фотографии со съёмочной площадки многосерийной адаптации культового игрового франчайза Fallout. И это притом что, как утверждалось, съёмки сериала завершились ещё в марте, хотя официально эта информация нигде не подтверждалась.

Также до сих пор неясно, когда стоит ожидать премьеру нового проекта Джoнaтaна Hoлaна и Лизы Джoй — стриминговый сервис до сих пор молчит.

Промо-арт сериала «Fallout» Промо-арт сериала «Fallout» Промо-арт сериала «Fallout» Промо-арт сериала «Fallout»

Coбытия игpы в дyxe peтpoфyтypизмa пpoиcxoдят в нeпpивeтливoм бyдyщeм, кaким eгo ceбe пpeдcтaвляли aмepикaнцы из 40-x. Cтpaнa пpeвpaтилacь в нaceлённyю мyтaнтaми paдиoaктивнyю пycтoшь из-зa paзpaзившeйcя в 2077 гoдy ядepнoй вoйны. O cюжeтe cepиaлa и eгo гepoяx ничeгo нe извecтнo.

Теги
Fallout
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

18Второй сезон «Благих знамений» получил впечатляющие оценки на Rotten Tomatoes 8Эта школа воспитает в вас супергероев. Вышел трейлер спин-оффа «Пацанов» 4Стал известен график выхода второго сезона «Неуязвимого»

Тоже интересно

10Марк Дакаскос вступает в мафиозные разборки в трейлере третьего сезона «Воина» 0Золотые люди на постере комедии «Праведные Джемстоуны» 19Постер «Пищеблока» раскрыл дату выхода второго сезона 1«Богиня жаждет игр» — первый тизер и другие подробности аниме про интеллектуальные игры 3«Оппенгеймер» Нолана показал взрывной постер и свежий кадр

Далее на КГ

1
Звезда «Взращённых волками» попала в «Дом Дракона»
 18
«Это не Геральт и не Йеннифэр. Это Цири» — продюсер «Ведьмака» напомнил о главном герое истории
 1
Комиксы на русском: обзор первого тома «Цереба» от Alpaca
 2
Новые фильмы недели: «Мег 2», «Черепашки-ниндзя» и другие новинки кино
 0
Новые сериалы недели: триллеры о маньяках и сектантах
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 июля
 0
Marvel показало Существо из Фантастической четвёрки в роли Венома
 2
Кроссовер Годзиллы, Кинг Конга и Лиги справедливости получил трейлер
 9
Ридли Скотт разглядел в Джокере Хоакина Феникса Наполеона Бонапарта (фото)
 19
Трейлер «Пилы X» предлагает сыграть в кровавую игру
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новые анимационные приключения Бэтмена, Супермена и Чудо-женщины в трейлере «Лиги справедливости: Мира войны»
 
«Эмми 2023»: «Одни из нас», «Уэнсдэй» и «Андор» претендуют на звание лучшего сериала
 
Кино Вместо Дэйзи Ридли в новых «Звёздных войнах» могла сыграть Хелен Миррен
 
Кино «Лучший фильм, в котором я снимался» — Роберт младшиймладший не может дождаться премьеры «Оппенгеймера»
 
Кино Команда спасателей Криса Хемсворта спешит на помощь в экшене «Тайлер Рейк 2»
 
Кино Супергерой угрожает мечом на свежем кадре «Синего жука»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 578: Плохой графон «Флэша», «Птичий короб: Барселона», статичный Уэс Андерсон, «Барбенгеймер»
 
0Ноль кадров в секунду – 484: Баббл Боббл Бич Бич
 
4ЕВА
 
 
2Телеовощи – 506: Сверхъестественные продюсеры
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 577: «Флэш», забастовка актёров, новые «Трансформеры», «Непосредственно Каха 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 483: Прекратите требовать хороших игр!
 
 
7ЕВА – 538: Впятером
 
 
2Телеовощи – 505: Подкастные шкуры
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 576: «Судзумэ», The Blackening, камео «Дэдпула 3», провал «Индианы Джонса 5»
 
2Ноль кадров в секунду – 482: Без Ивана нельзя
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru