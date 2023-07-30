«Это не Геральт и не Йеннифэр. Это Цири» — продюсер «Ведьмака» напомнил о главном герое истории

Третий сезон «Ведьмака» блестяще опроверг все обещания шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич устроить достойные проводы исполнителю главной роли. Зрители ожидаемо возмутились, но продюсер сериала Томаш Багинський успокоил всех недовольных сюжетными вывертами адаптации, мол, совсем ни к чему фиксироваться на такой мелочи, как разительные перемены во внешности Геральта из Ривии. Он ведь даже не главный герой истории!

Одна из самых важных вещей, касающихся Цири, заключается в том, что мы постепенно осознаём — она и есть главный герой саги «Ведьмак». Не Геральт, не Йеннифэр. Это история Цири. Томаш Багиньский, напомнил

В дальнейших сезонах Багиньский обещает подробное исследование героиней своих невероятных способностей и долгие поиски Цири своего места в жизни, своего предназначения. Хотя есть небезосновательное подозрение, что куда предметнее создатели сериала будут изучать нетрадиционные сексуальные наклонности персонажа Фреи Аллан, тем более что её будущую любовницу в сериальное повествование уже ввели.