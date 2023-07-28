Мильва, Лютик и единорог на финальных кадрах третьего сезона «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix не стесняется рекламировать оставшиеся три эпизода третьего сезона своего альтернативного фэнтези, по ошибке прозванного «Ведьмаком», ведь эти самые эпизоды, по заверениям шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, стали эпическими проводами для исполнителя главной роли Генри Кавилла.

Ознакомившиеся с сериями зрители нащупать эпических проводов так и не смогли, по поводу чего громко изъявляют своё недоумение в соцсетях. Но кому какое в сущности дело? Продюсеры уже пообещали, что Лиам Хемсворт так органично проскользнёт в роль, что никто и не заметит подмены.

Пожелаем удачи тем, кто на полном серьёзе вознамерился смотреть четвёртый сезон этого.