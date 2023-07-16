Очень странные дела — на RuTube появились новые серии «Ведьмака» и «Чёрного зеркала»

После того как зарубежные стриминги покинули нас, зрители не перестают находить новые возможности для того, чтобы продолжать смотреть свои любимые проекты. На Rutube нелегально загрузили новые эпизоды сериалов Netflix, Disney+, Hulu, Amazon Prime, Apple TV+ и других платформ.

В частности там замечены «Ведьмак», «Чёрное зеркало», «Уэнсдэй», «Очень странные дела», «Ход королевы» и «Тед Лассо».

Согласно статьям Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», после официального обращения правообладателей видеоплатформы обязаны удалить нелицензионный контент. Но подобная перспектива маловероятна.

У наших стримингов сейчас тоже неспокойные времена. Недавно «Kинoпoиcк» oштpaфoвали нa 1 млн pyблeй зa дeмoнcтpaцию ЛГБT, но сервис планирует обжаловать это решение.