Архангел прикинулся Джимом в свежем промо-ролике второго сезона «Благих знамений»

Архангел Гавриил с отшибленной памятью продолжат обживаться в удивительном мире смертных. И, кажется, ему нравится на Земле. Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий промо-ролик второго сезона юмористического фэнтези «Благие знамения» по сценарию Нила Геймана. Шоураннер утверждает, что в продолжении развивает и раскрывает их общие с соавтором Терри Пратчеттом идеи.
Наверняка сейчас известно только одно — во втором сезоне проекта исполнитель архангельской роли Джон Хэм получил отличный шанс проявить свои комедийные таланты.
И персональный плакат в довесок:
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