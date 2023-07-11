Азирафель и его голый мужик — подозрительные разговоры в свежем отрывке второго сезона «Благих знамений»

Потоковый сервис Amazon опубликовал свежий отрывок из второго сезона «Благих знамений», где местная официантка интересуется у Азирафеля (Майкл Шин), как там поживает его голый мужик, что крайне смущает ангела и вызывает живейший интерес у его приятеля демона Кроули (Дэвид Теннант). Понадеемся, что причиной тому вовсе не ревность, а то кто его знает, этого Нила Геймана...

Новые эпизоды из продолжения юмористических приключений двух закадычных крылатых друзей начнут выходить 28 июля.

И пара персонажных постеров — с главными героями: