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СЕРИАЛЫ
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Азирафель и его голый мужик — подозрительные разговоры в свежем отрывке второго сезона «Благих знамений»

Потоковый сервис Amazon опубликовал свежий отрывок из второго сезона «Благих знамений», где местная официантка интересуется у Азирафеля (Майкл Шин), как там поживает его голый мужик, что крайне смущает ангела и вызывает живейший интерес у его приятеля демона Кроули (Дэвид Теннант). Понадеемся, что причиной тому вовсе не ревность, а то кто его знает, этого Нила Геймана...

Новые эпизоды из продолжения юмористических приключений двух закадычных крылатых друзей начнут выходить 28 июля.

И пара персонажных постеров — с главными героями:

Постеры сериала «Благие знамения» Постеры сериала «Благие знамения»
Теги
ВидеоБлагие знамения
Комментарии (1)

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Сериалы
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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