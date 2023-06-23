Архангел Гавриил впервые пробует земной напиток в отрывке из второго сезона «Благих знамений»

Архангел Гавриил (Джон Хэм) неожиданно прибыл на Землю, чтобы передать осевшим среди людей уроженцам ада и рая некую очень важную штуку, которая предотвратит неизвестную жуткую катастрофу. Но этой самой штуки у него нет, а куда она делась, он не помнит. Зато вовсю наслаждается ощущениями, которые ему дарит употребление земного напитка. Меж тем Азирафель в стрессе, а Кроули где-то шатается.

Продолжение постапокалиптических приключений персонажей Майкла Шина и Дэвида Теннанта во втором сезоне «Благих знамений» стартуют на стриминговом сервисе Amazon 28 июля.

И напитки на любой вкус на свежем постере: