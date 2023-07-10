Этот поезд не остановить! Нил Гейман рассказал о третьем сезоне «Благих знамений»

Второй сезон «Благих знамений» выйдет только в конце месяца, но Нил Гейманв интервью SFX Magazine сказал, что в случае чего готов продолжать историю Азирафеля (Майкл Шин) и Кроули (Дэвид Теннант).

Поскольку существует гипотетическая вероятность третьего сезона, история для него тоже есть. По ощущениям, к ней не стоило переходить сразу после первого сезона. Я знал, каковы были параметры и ставки. Ещё я знал, что у меня есть Дэвид и Майкл, ангелы и демоны из первой части сюжета — все, кого бы я хотел вернуть, но прямо сейчас для них нет места. Мне не нужно возвращать их такими, какие они есть. Нил Гейман

Продолжение «Благих знамений» не основано на одноимённом романе Нила Геймана и Терри Пратчетта — все события книги уместились в первом, но поклонники проекта потребовали продолжения банкета, и для второго сезона в ход пошли нереализованные идеи авторов.

Премьера продолжения «Благих знамений» — 28 июля.