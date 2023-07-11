Боевые дамы собрались на войну в свежем трейлере «Асоки»

Бывших мятежников не бывает. Героини далёкой-далёкой галактики собираются противостоять великому злу в свежем трейлере мини-сериала «Асока», титульную роль в котором играет Розарио Доусон. Приключенческий экшен шоураннера Дэйва Филони по вселенной «Звёздных войн» стартует на стриминговой платформе Disney+ 23 августа.

В спин-оффе «Манадалорца» мастер-джедай Асока Тано собирает знакомых союзниц, чтобы предотвратить неизбежную войну. Помимо ситхов свою роль в событиях тревожного будущего готовится сыграть адмирал Траун.

В проекте также задействованы Pэй Cтивeнcoн, Xeйдeн Kpиcтeнceн, Эмaн Эcфaнди, Mэpи Элизaбeт Уинcтэд, Лapc Mиккeльceн и Дэвид Teннaнт.

И постер: