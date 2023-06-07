Тизер «Асоки» уточнил дату премьеры сериала

Стриминговый сервис Disney+ внёс важное уточнение в информацию о дате выхода первого эпизода «Асоки». В сети появился тизер сольного приключения боевой тогрутки Асоки Тано, который сообщает, что премьера сериала Джйва Филони состоится 23 августа.

Спин-офф «Мандалорца» с Розарио Доусон в главной роли поведает о мятежнице, изгнаннице и джедае, чующей приближение большой беды. Странствующая героиня, конечно же, не может оставаться в стороне, пока Империя творит свои чёрные дела, поэтому отправляется воевать со злодеями.