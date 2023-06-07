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Геральт, Йен, Цири и Лютик на свежих постерах «Ведьмака»

Накануне релиза полноценного трейлера третьего сезона своего темнейшего фэнтези стриминговый сервис Netflix опубликовал персонажные постеры «Ведьмака» с главными героями повествования. Удивительно, но тут даже присутствует Геральт (пока ещё в исполнении Генри Кавилла). Ну и те, кто поважнее: боевая Цирилла (Фрейя Аллан), овладевшая искусством индийской магии Йеннифэр (Аня Чалотра) и бард-бисексуал Лютик (Джои Бэти).

Третий сезон бесконечно преданной литературному первоисточнику адаптации выйдет в двух частях. Насладиться просмотром первой части все ценители экзотических удовольствий смогут 29 июня. Вторая порция вывалится на зрителей 27 июля.

Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак» Постеры сериала «Ведьмак»
Теги
ГалереяВедьмак
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Источник фотографий: Depositphotos

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