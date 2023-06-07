Геральт, Йен, Цири и Лютик на свежих постерах «Ведьмака»

Накануне релиза полноценного трейлера третьего сезона своего темнейшего фэнтези стриминговый сервис Netflix опубликовал персонажные постеры «Ведьмака» с главными героями повествования. Удивительно, но тут даже присутствует Геральт (пока ещё в исполнении Генри Кавилла). Ну и те, кто поважнее: боевая Цирилла (Фрейя Аллан), овладевшая искусством индийской магии Йеннифэр (Аня Чалотра) и бард-бисексуал Лютик (Джои Бэти).

Третий сезон бесконечно преданной литературному первоисточнику адаптации выйдет в двух частях. Насладиться просмотром первой части все ценители экзотических удовольствий смогут 29 июня. Вторая порция вывалится на зрителей 27 июля.