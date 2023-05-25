Бисексуал Лютик зажжёт с Радовидом в третьем сезоне «Ведьмака»

Творческая команда «Ведьмака» продолжает нежно любить первоисточник. В третьем сезоне бард Лютик загуляет на всю свою бисексуальную катушку. Нет, не с Геральтом (хотя не исключено, что Генри Кавилл испугался таких перспектив и успел-таки смотать удочки), а с Радовидом. Что, в книгах такого нет? Ну, возможно, вы невнимательно читали и не умеете видеть очевидного между строк.

Инсайдеры сообщают, что любовь между Лютиком (Джои Бэти) и молодым принцем Радовидом (Хью Скиннер) будет развиваться в течение всего сезона, и завершится страстным поцелуем. Ну не прелесть ли?

Комментируя эти волшебные моменты, шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич продолжает жечь:

Лютик влюбляется в знакомого фанатам персонажа, который есть и в книгах. И всё, что произойдёт между ними, будет иметь продолжительные последствия.

Бэти пугает визуальностью всего этого гейства:

У Лютика намечается жаркое лето. Это настоящая награда — увидеть его личную жизнь в очень визуальном стиле. Мы постарались показать все его романтические похождения правдиво, а также бережно и деликатно, без оглядки на стереотипы. Надеюсь, мы создали нечто особенное, сапиоромантическую и сапиосексуальную связь, которая так же несовершенна, как и любая другая в этом сериале.

Короче, готовьтесь заценить, как Лютик и его партнёры будут высокоинтеллектуально любить друг дружку прямо в мозг.