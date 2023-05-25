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Похоронная процессия на свежих фото со съёмок «Дома Дракона»

Источник: HBO

Съёмки «Дома дракона» в самом разгаре, несмотря на забастовку сценаристов, и мы не уверены, хорошая это новость или плохая. Весь актёрский состав уже успел неоднократно засветиться в испанском Касересе, где проходят съёмки сериала, а теперь в объективы фотографов попали и потенциально спойлерные кадры второго сезона. Так что, смотрите на свой страх и риск.

Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона»

Спин-офф «Игры престолов» уже успел лишиться своего заслуженного шоураннера Мигеля Сапочника, и расставание не было полюбовным. Укороченный 8-серийный второй сезон срежиссируют Клер Килнер и четверо других постановщиков.

Премьера ожидается в следующем году.

Теги
ГалереяДом Дракона
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