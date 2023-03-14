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Новый рекорд! «Одни из нас» обскакали «Дом Дракона» по просмотрам

Источник: HBO

Девятый — заключительный — эпизод первого сезона постапокалиптического триллера отправил «Одних из нас» на продолжительный эфирный перерыв с огоньком, подняв его на такую высоту, где и драконы не летали. Подоспели первые данные по просмотрам финальной серии, и оные очень радуют канал HBO.

Итак, в премьерную ночь за смертельно опасными приключениями главных героев и кормлением жирафов пристально следили 8,2 млн зрителей. И это рекордный показатель для сериала. В среднем же каждый эпизод адаптации одноимённой игры на всех платформах собирал 30,4 млн просмотров. И это показатель даже выше, чем результаты предыдущего хита — первый сезон «Дома Дракона» собирал около 29 млн просмотров за эпизод.

Премьера последнего эпизода первого сезона на 74,5% выше премьеры первого — стартовали «Одни из нас» с 4,7 млн просмотров.

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