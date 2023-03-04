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Клэнси Браун сыграет мафиози в спин-оффе «Бэтмена» о Пингвине

Источник: Lionsgate

Актёрский состав мини-сериала «Пингвин» по вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза усилился благодаря записавшему в проект Клэнси Брауну. В мини-сериале, чьи съёмки стартовали буквально на днях, Браун сыграет главу готэмской криминальной группировки Сальваторе Марони.

Восьмисерийный спин-офф для видеосервиса HBO Max продолжит криминальную сагу Ривза, а в центре событий окажется Освальд Кобблпот в исполнении Колина Фаррела. Также в повествовании фигурирует София Фальконе, которую сыграет Кристин Милиоти.

Сценарий написала Лорен Лефранк («Агенты Щ.И.Т.»). Первый и второй эпизоды поставит Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»). Оба совместно с Ривзом числятся исполнительными продюсерам. Производством заведуют Warner Bros Television и DC Studios.

Теги
Пингвин
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