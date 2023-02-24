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Приквел хоррора «Оно» от Энди Мускетти уходит в работу

Источник: Warner Bros.

Состоявшийся прошлой весной анонс подтверждается — стриминговый сервис HBO Max официально добрил разработку хоррора «Добро пожаловать в Дерри». Многосерийным приквелом кинодилогии «Оно» займутся её создатели — режиссёр Энди Мускетти, продюсер Барбара Мускетти и сценарист Джейсон Фукс.

Синопсиса у сериала пока нет, но авторы обещают расширить мифологию литературного первоисточника за авторством Стивена Кинга. Вернётся ли в повествование адский клоун Пеннивайз, пока не сообщается, хотя это было бы наиболее логичным ходом.

Энди Мускетти срежиссирует несколько эпизодов, включая первый. Фукс напишет сценарий первого эпизода, а также числится шоураннером проекта вместе с Брэдом Калебом Кейном. За продюсирование отвечает Warner Bros. Television.

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Добро пожаловать в Дерри
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