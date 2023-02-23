Дэвид Финчер рассказал, почему у «Охотника за разумом» не будет третьего сезона

Психологический триллер о серийных убийцах «Охотник за разумом», которым заправлял сам Дэвид Финчер, потерян для зрителей окончательно и бесповоротно. И в недавнем интервью порталу TVLine создатель сериала объяснил, почему стриминговый сервис Netflix отказался его продлевать.

Я очень горжусь первым и вторым сезонами. Но этот сериал очень дорогой в производстве и, по мнению Netflix, мы не привлекли достаточно широкую аудиторию, чтобы оправдать затраты на третий сезон. Я их не виню, они рискнули запустить этот проект… Возможность поработать со смелыми людьми я считаю благословением. Ну а когда наши желания перестают совпадать, в вопросе расставания следует быть честными. Дэвид Финчер, смирился и вам советует

И пусть многие до сих пор считают мрачный детектив с Джонатаном Гроффом, Холтом Маккэллани и Анной Торв более чем достойным внимания, его рейтинговые показатели и рядом не стояли с какими-нибудь «Бриджертонами» или «Ведьмаком». Вот где настоящий психологический триллер.