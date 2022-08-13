Netflix продлил «Любовь, смерть и роботы» на четвёртый сезон

Вышедший в конце весны третий сезон популярной экспериментальной антологии «Любовь, смерть и роботы» совершенно точно не будет последним. Стриминговый сервис Netflix официально объявил о продлении серии оригинальных короткометражных эпизодов на четвёртый сезон.

Проект Тима Миллера («Дэдпул») и Дэвида Финчера («Охотник за разумом»), справедливо заработавший дюжину статуэток «Эмми», рассказывает не связанные между собой разножанровые истории на вечные темы. Продюсированием занимается Blur Studio.

Миллер, Финчер и Джошуа Донен остаются в команде исполнительных продюсеров антологии. О дате выхода четвёртого сезона проекта пока ничего не сообщают.