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Первоисточник: www.productionweekly.com Прямая ссылка на новость:

«Сорвиголова: Рождённый заново» обзавёлся датой начала съёмок

Источник: Disney+

Не так давно официально анонсированный «Сорвиголова: Рождённый заново» — обновлённая версия сериала Netflix — постепенно обрастает производственными подробностями. Выяснилось, когда стартуют съёмки супергеройского боевика с Чарли Коксом в главной роли. Информация пока неофициальная, но поступила из довольно надёжного источника — производственного бюллетеня Production Weekly.

Итак, свежий августовский выпуск индустриального издания сообщает, что в активное производство «Рождённый заново» уйдёт в следующем мае. А значит, впереди длительная подготовка, включая сценарную работу и кастинг. Второй пункт особенно заботит поклонников сериала, которые очень ждут возвращения на экраны знакомых актёров и уповают на продолжение сюжетной арки Меченого в исполнении Уилсона Бетела.

Marvel Studios заявила в производство 18 эпизодов, а это почти наверняка значит, что сезонов у сериала будет два. К слову, приблизительная дата выхода уже известна — премьера состоится на стриминговой платформе Disney+ весной 2024 года.

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
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