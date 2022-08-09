«Сорвиголова: Рождённый заново» обзавёлся датой начала съёмок

Не так давно официально анонсированный «Сорвиголова: Рождённый заново» — обновлённая версия сериала Netflix — постепенно обрастает производственными подробностями. Выяснилось, когда стартуют съёмки супергеройского боевика с Чарли Коксом в главной роли. Информация пока неофициальная, но поступила из довольно надёжного источника — производственного бюллетеня Production Weekly.

Итак, свежий августовский выпуск индустриального издания сообщает, что в активное производство «Рождённый заново» уйдёт в следующем мае. А значит, впереди длительная подготовка, включая сценарную работу и кастинг. Второй пункт особенно заботит поклонников сериала, которые очень ждут возвращения на экраны знакомых актёров и уповают на продолжение сюжетной арки Меченого в исполнении Уилсона Бетела.

Marvel Studios заявила в производство 18 эпизодов, а это почти наверняка значит, что сезонов у сериала будет два. К слову, приблизительная дата выхода уже известна — премьера состоится на стриминговой платформе Disney+ весной 2024 года.