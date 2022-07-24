«Сорвиголова: Заново рождённый» с Чарли Коксом получил дату выхода

Во время информационной панели Marvel глава студии Кевин Файги официально подтвердил возвращение Дьявола Адской Кухни на экраны. Нас ждёт ребут сериала под названием «Сорвиголова: Заново рождённый» (Daredevil: Born Again) для цифровой платформы Disney+.

Для такого дела даже обновлённый логотип состряпали:

О сюжете нового сериала пока ничего не сообщают, зато известно, что его премьера состоится весной 2024 года. В сериал войдут 18 эпизодов. К своим ролям вернутся исполнитель титульной партии Чарли Кокс, а также играющий главгада Уилсона Фиска Винсент Д’Онофрио.

И прежде чем появиться в своём новом сольнике, Кокс в роли Сорвиголовы появится в «Женщине-Халке: Адвокате» и «Эхо».