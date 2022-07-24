Морфей и его великая миссия в трейлере «Песочного человека» Нила Геймана

Мир снов оказался в опасной близости от реальности. Стриминговый сервис Netflix показал впечатляющий полноценный трейлер фэнтези «Песочный человек» по комиксам Нила Геймана. Премьера первого сезона экранизации состоится 5 августа.

Вырвавшись из заточения, Повелитель Снов (Том Старридж) путешествует по миру, пытаясь исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

Шоураннером сериала выступает Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»), а за сценарий отвечают Геман и Дэвид С. Гойер («Основание»).

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