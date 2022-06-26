 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Тату на разных частях тела актрисы Даниэлы Мелшиор — всё для съёмок в «Форсаже 10» (фото) Кристоф Ганс готов пугать вас в «Сайлент Хилл 3» Знакомьтесь с «Воробьями» из третьего сезона «Академии Амбрелла» (видео) Косметика для настройки сложности и другие детали Final Fantasy XVI Питер Капальди присоединился к проекту Apple TV+ «Криминальное досье»
СЕРИАЛЫ
316
 
Прямая ссылка на новость:

Морфей и библиотекарша на свежем кадре из «Песочного человека» Нила Геймана

Крупная летняя премьера от Netflix понемногу просыпается — журнал Total Film опубликовал эксклюзивный кадр из многосерийного фэнтези «Песочный человек» по одноимённому комиксу Нила Геймана. Живописный кадр неплохо передаёт атмосферу и масштаб действа. Если хорошенько присмотреться, на фоне привлекательных руин можно рассмотреть титульного персонажа в исполнении Тома Старриджа и библиотекаря Люсьена (Вивьен Ачимпонг).

Кадры из сериала «Песочный человек»

История о путешествиях повелителя снов Морфея, за которую Гейман отвечает на пару с Дэвидом С. Гойером («Основание»), явит зрителям свой первый сезон 5 августа.

Остальные роли заняли Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Кирби Хоуэлл Баптист, Пэттон Освальт, Роуз Уокер, Разан Джаммаль, Санда Джеймс Янг, Джоэли Ричардсон, Мэйсон Александр Парк, Донна Престон, Азим Чодри и Санджив Бхаскар.

Теги
Песочный человек
Комментарии

Ещё на эту тему

3Знакомьтесь с «Воробьями» из третьего сезона «Академии Амбрелла» (видео) 7Эпическая битва на пороге в трейлере финала четвёртого сезона «Очень странные дела»

Тоже интересно

0«Девушка напрокат» — анонс игрового сериала по манге Рейдзи Миядзимы 9Илья Найшуллер и Боб Оденкёрк тизерят сиквел боевика «Никто»? 13Чернокожая Мистле и азиатка Мильва — свежее пополнение третьего сезона «Ведьмака» 2Больше чёрного и больше телефонов: режиссёр ужастика «Чёрный телефон» планирует сиквел 2Враг Человека-паука гоняет на авто по Лондону на съёмках сольника «Крэйвен-охотник» (фото и видео)

Далее на КГ

1
Эмилия Кларк ответила на слухи о возвращении в продолжение «Игры престолов»
 4
«Да пошёл ты!» — Брэдли Купер рассказал о конфликте с голливудским режиссёром
 0
«Дядя из другого мира» — опенинг без титров комедийного аниме о попаданце, который вернулся из другого мира
 0
КГ играет: Ori and the Will of the Wisps, часть 7
 0
«Семья шпиона» — тизер второй части аниме-сериала по комедийной шпионской манге
 1
«Назад в кино» — «Никто не выжил» (No One Lives, 2013)
 7
Blade Runner: Enhanced Edition оказался сущим позором
 17
Голую задницу Криса Хемсворта было очень трудно снять. Оператор «Тора: Любви и грома» объясняет, почему
 3
«Иди к папочке» — Тор пытается вернуть свой старый инструмент в новом видео
 17
Премьера нового фильма Гая Ричи перенесена из-за украинских гангстеров
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 427: Тень сомнения
 
 
+ЕВА – 482: Шампиньон
 
2Телеовощи – 449: Глубокий анализ сериалов
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 520: «Прорваться в НБА», «Перехват», «Любовь. Смерть. Роботы»
 
5Ноль кадров в секунду – 426: Вместо Е3
 
 
3ЕВА – 481: Улучшенная защита Судакова
 
10Телеовощи – 448: Со вкусом целевой аудитории
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 519: Постироничный Ник Кейдж и победа Джонни Деппа
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru