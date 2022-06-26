Морфей и библиотекарша на свежем кадре из «Песочного человека» Нила Геймана

Крупная летняя премьера от Netflix понемногу просыпается — журнал Total Film опубликовал эксклюзивный кадр из многосерийного фэнтези «Песочный человек» по одноимённому комиксу Нила Геймана. Живописный кадр неплохо передаёт атмосферу и масштаб действа. Если хорошенько присмотреться, на фоне привлекательных руин можно рассмотреть титульного персонажа в исполнении Тома Старриджа и библиотекаря Люсьена (Вивьен Ачимпонг).

История о путешествиях повелителя снов Морфея, за которую Гейман отвечает на пару с Дэвидом С. Гойером («Основание»), явит зрителям свой первый сезон 5 августа.

Остальные роли заняли Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Кирби Хоуэлл Баптист, Пэттон Освальт, Роуз Уокер, Разан Джаммаль, Санда Джеймс Янг, Джоэли Ричардсон, Мэйсон Александр Парк, Донна Престон, Азим Чодри и Санджив Бхаскар.