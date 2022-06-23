 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 мая Трепещите! Второй сезон «Игры в кальмара» получил официальное подтверждение и первый тизер «Никто меня не заставлял» — Даг Джонс пошёл на решительный шаг ради съёмок в пятом сезоне «Звёздного пути: Дискавери» (фото) «Стражи галактики 3» раскрыли ещё одну актрису: звезда «Бората 2» сыграла в фильме ключевую роль Неделя игр на КГ — главные новости 13–19 июня
СЕРИАЛЫ
149
 
Прямая ссылка на новость:

Знакомьтесь с «Воробьями» из третьего сезона «Академии Амбрелла» (видео)

Добро пожаловать в «Академию Спэрроу». Стриминговый сервис Netflix опубликовал ознакомительный видеоматериал к третьему сезону фантастических приключений «Академия Амбрелла». Оный даёт краткое информативное досье на каждого участника супергеройской «семьи» из параллельной вселенной, где Реджинальд Харгривз набрал в свою команду совсем не тех персонажей, о которых шла речь в первых двух сезонах.

Видеоролик очень удобно завершается сценой, которую все видели в финале второго сезона сериала — обе команды воспитанников из параллельных вселенных собираются в одном месте, чтобы познакомиться.

И главный постер третьего сезона:

Постеры сериала «Академия Амбрелла»
Теги
ВидеоАкадемия Амбрелла
Комментарии

Ещё на эту тему

7Эпическая битва на пороге в трейлере финала четвёртого сезона «Очень странные дела» 2Castlevania: Nocturne — Netflix анонсировал спин-офф готического фэнтези Castlevania

Тоже интересно

0«Щикимори-сан не только милая» — новый трейлер романтического аниме в фирменном стиле студии Doga Kobo 11«Бэтмен» уступает китайскому ковиду — первые сборы не впечатляют 12Herogasm начинается! Вышел тизер шестого эпизода третьего сезона «Пацанов» с супергеройской оргией 5Приквел «Сверхъестественного» Дженсена Эклса отыскал своих главных героев 24«Законопослушный гражданин» с Джерардом Батлером получит сиквел

Далее на КГ

0
Брэд Питт и его убойная команда на постерах боевика «Быстрее пули»
 3
Уэсли Снайпс в «Блэйде» от Marvel? Актёр готов вернуться хоть сейчас
 3
Мультяшные пострелушки в невесомости в трейлере HYENAS, мультиплеерного шутера от создателей Total War и Alien: Isolation
 3
Кевин Бейкон предлагает ЛГБТ-подросткам весело провести время в слэшере «Они/Их» (видео)
 6
Рейнира Таргариен и её зверушка на постере «Дома Дракона»
 7
Улыбайтесь! Это всех пугает до чёртиков (видео)
 0
В июле могут официально анонсировать аниме по комедийной фэнтези-манге «Магия и мускулы»
 2
«Назад в кино» — «Розенкранц и Гильденштерн мертвы» (Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, 1990)
 0
КГ играет: Ori and the Will of the Wisps, часть 6
 13
А теперь крокодил без Чебурашки — тизер детского фильма «Крокодил Лайл»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
+ЕВА
 
 
2Телеовощи – 449: Глубокий анализ сериалов
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 520: «Прорваться в НБА», «Перехват», «Любовь. Смерть. Роботы»
 
5Ноль кадров в секунду – 426: Вместо Е3
 
 
3ЕВА – 481: Улучшенная защита Судакова
 
10Телеовощи – 448: Со вкусом целевой аудитории
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 519: Постироничный Ник Кейдж и победа Джонни Деппа
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 425: Щёчки в попке
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru