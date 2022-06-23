Знакомьтесь с «Воробьями» из третьего сезона «Академии Амбрелла» (видео)

Добро пожаловать в «Академию Спэрроу». Стриминговый сервис Netflix опубликовал ознакомительный видеоматериал к третьему сезону фантастических приключений «Академия Амбрелла». Оный даёт краткое информативное досье на каждого участника супергеройской «семьи» из параллельной вселенной, где Реджинальд Харгривз набрал в свою команду совсем не тех персонажей, о которых шла речь в первых двух сезонах.

Видеоролик очень удобно завершается сценой, которую все видели в финале второго сезона сериала — обе команды воспитанников из параллельных вселенных собираются в одном месте, чтобы познакомиться.

И главный постер третьего сезона: