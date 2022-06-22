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Рейнира Таргариен и её зверушка на постере «Дома Дракона»

Молодая принцесса Рейнира Таргариен и её крылатый компаньон заняли центральное место на свежем постере фэнтези-эпика «Дом Дракона». «Пламенно-кровавый» плакат напоминает, что дата выхода сериала осталась неизменной — премьерный эпизод выходит на кабельном канале HBO 21 августа.

Многосерийная экранизация романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» приходится приквелом основной эпопее и её адаптации «Игра престолов». Нас ждёт эпическое сказание о первых Таргариенах Вестероса, выживших после Рока Валирии и осевших на берегах Черноводного залива.

Постеры сериала «Дом Дракона»

За проект отвечают шоураннеры Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс написали сценарий, а Сапочник снял несколько эпизодов. Среди режиссёров первого сезона также значатся Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель и Грег Яйтанс («Банши»).В касте значатся Мэтт Смит, Эмма Дарси, Оливия Кук, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Стив Туссэн, Милли Олкок, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Штейн, Тео Нейт и другие.

Теги
ГалереяДом ДраконаПостер
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