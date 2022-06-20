Съёмки третьего сезона «Воина» начнутся этим летом

Бойцовская драма «Воин», официально перебравшаяся прошлой весной на стриминговый сервис HBO Max и тогда же получившая продление на третий сезон, готовится к возвращению на производственные рельсы. Продюсер сериала Шеннон Ли сообщила, что съёмки третьего сезона начнутся 18 июля.

Сериал по рукописям Брюса Ли рассказывает о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско XIX века. Перебравшегося из Китая в Америку мастера боевых искусств А Сама (Эндрю Кодзи) обманом втягивают в преступную междоусобицу. Во втором сезоне противостояние преступных кланов усиливается. А Сам и его сестра Мэй Лин (Дайан Доан) оказываются по разные стороны баррикад. Масла в огонь подливают политика местных властей, волнения среди рабочих-ирландцев и внутриклановые разборки.

В сериале шоураннера Джонатана Троппера («Банши») также снимаются Оливия Ченг, Джо Таслим, Джейсон Тобин, Киран Бью, Дин Джаггер, Кристиан Маккей, Том Уэстон-Джонс, Джоанна Вандерхам и другие. Троппер, Джастин Лин и Шеннон Ли входят в команду исполнительных продюсеров проекта.