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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Полицию Токио» с Энселом Элгортом и Кеном Ватанабе продлили на второй сезон

Источник: HBO Max

Лёгким движением руки мини-сериал «Полиция Токио» превращается в сериал — стриминговый сервис HBO Max оформил премьеровавшемуся в апреле проекту с Энселом Элгортом и Кеном Ватанабе продление на второй сезон.

Вольная адаптация книги Джейка Адельштейна, основанной на реальных событиях, рассказывает об американском репортёре (Элгорт), внедрившемся в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции. Наставником молодого искателя истины становится детектив токийской полиции Хирото Катагири (Ватанабе).

В сериале также снимаются Ринко Кикути, Рэйчел Келлер, Сё Касамацу, Элла Румпф и другие. Сценарий написал Джей Ти Роджерс. Первый эпизод срежиссировал Майкл Манн («Полиция Майами»), Элгорт и режиссёр остальных эпизодов Дестин Дэниэл Креттон («Шан-Чи») выступают исполнительными продюсерами проекта.

Теги
Полиция ТокиоHBO Max
Комментарии (2)

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