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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Игрушка для взрослых» с Кристин Милиоти закрыта на втором сезоне

Источник: HBO Max

Многосерийная чёрная комедия «Игрушка для взрослых» с Кристин Милиоти и Билли Магнуссеном приказала долго жить — завершившийся в мае второй сезон стал для проекта заключительным. Стриминговый сервис HBO Max официально попрощался со своим первым оригинальным сериалом, который, очевидно, не сумел порадовать руководство цифровой платформы своими рейтинговыми достижениями.

Во втором сезоне Хейзел Грин (Милиоти), сбежавшая было от своего мужа-социопата Гоголя Байрона (Магнуссен), вынуждена вернуться в золотую клетку — к ненавистному супругу, вживившему в её мозг чип для контроля и мониторинга. Только так она может спасти жизнь своего отца Герберта (Рэй Романо).

За сериал отвечала шоураннер Кристина Ли («В поиске»). Автор одноимённого романа-первоисточника Алисса Наттинг наряду с Ли входили в команду исполнительных продюсеров проекта.

Теги
Игрушка для взрослых
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