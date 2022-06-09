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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Фантастический «Полусвет» Джей Джей Абрамса отменён

Источник: HBO

Закулисные разговоры о недовольстве нового руководства Warner Bros. Discovery бурной недеятельностью Джей Джей Абрамса косвенно подтверждается. Давненько пребывавший в разработке многосерийный фантастический эпик «Полусвет», куда в апреле на главную роль утвердили Даниэль Дедвайлер («Тем больнее падать»), официально отменён.

Сообщают, что кабельный канал HBO прикрыл лавочку из-за непомерно раздутого бюджета — Абрамс запросил на производство более $ 200 млн. Для сравнения, таргариенский приквел «Игры престолов» стоил вещателю чуть меньше $ 200 млн.

Масштабная фантастическая драма с элементами фэнтези должна была поведать о семье, пережившей тяжёлые испытания. Учёная Олив Рид (Дедвайлер) из-за несчастного случая в ходе научного эксперимента потеряла связь с мужем и дочерью. Ей придётся раскрыть тайный заговор, чтобы воссоединиться со своими родными, которые телепортировались в другой мир, воюющий против чудовищной деспотической силы.

Теги
Полусвет
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