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Крис Пратт сводит личные счёты с предателями в трейлере экшен-триллера «Список смертников»

Настало время поквитаться с виновными. Потоковый сервис Amazon опубликовал трейлер многосерийного экшен-триллера Антуана Фукуа «Список смертников» с суровым Крисом Праттом в главной роли. Экранизация одноимённого романа Джека Карра выходит 1 июля.

Взвод морпеха Джеймса Риса (Пратт) при выполнении тайной операции попал в засаду и был уничтожен. Рис — единственный выживший — возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся, а последующие события вынуждают его взяться за собственное расследование и поверить в существование тайного заговора вокруг провалившейся спецоперации.

В основном актёрском составе также значатся Тейлор Китч, Джай Кортни, Райли Кио, Констанс Ву, Джей Ди Пардо, Джинн Трипплхорн и Патрик Шварценеггер. Фукуа и Пратт состоят в команде исполнительных продюсеров проекта. Сценарист и шоураннер — Дэвид Диджилио («Странный ангел»).

И постер:

Постеры сериала «Список смертников»
Теги
ВидеоСписок смертниковТрейлерКрис Пратт
Комментарии (1)

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