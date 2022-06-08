Все в опасности: создатели «Очень странных дел» готовят зрителей к смерти персонажей в конце четвёртого сезона

Братья Дафферы пытаются подготовить поклонников «Очень странных дел» к тому, что четвёртый сезон переживут не все персонажи. В недавнем интервью Variety Росс Даффер рассказал, что во втором томе (так создатели называют финальные серии сезона, которые выйдут 1 июля) каждый может стать жертвой.

Я бы не хотел говорить об этом, но стоит переживать обо всех, кто попадёт во второй том. Этот сезон получился более мрачным, дети уже выросли, и каждый из них в опасности. Не покидает ощущение, что в любой момент что-то может пойти не так. Вам придётся посмотреть, чтобы узнать, что с ними произойдёт.

Создатели сериала и раньше обещали размах «Игры престолов». Главная угроза Обратной стороны — монстр Векна, питающийся страхом и чувством вины. Поразительно, но спастись от него помогает любимая песня и доверительные отношения с друзьями. По сути, это главное, что противопоставлял Гарри Поттер Волдеморту. Даже при посредственных способностях дружба, любовь и поддержка будут сильнее самого могущественного таланта с кучкой фанатичных или запуганных последователей. Ну а о том, что весь четвёртый сезон «Очень странных дел» неприкрыто вдохновляется кинговским «Оно» и «Кэрри», даже и говорить нечего.

Да уж, от Дафферов спойлеров не дождёшься, а вот от Роберта Инглунда — пожалуйста. Актёр рассказывал, что выдал поклонникам сериала несколько секретов.