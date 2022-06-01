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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Новый рекордсмен! «Бриджертонов» сместили «Очень странные дела»

Источник: Netflix

Сколотивший надёжную и обширнейшую базу по всему миру мистический триллер «Очень странные дела» вернулся на малые экраны с неполным четвёртым сезоном и навёл порядок в топе Netflix. Прежний рекордсмен — второй сезон костюмированной мылодрамы «Бриджертоны» — пал под натиском семисерийного продолжения истории братьев Дафферов.

Стриминговый сервис рапортует, что четвёртый сезон «Очень странных дел» установил рекорд первого уик-энда — зрители насмотрели 287 млн часов свежих эпизодов. К слову, серии там «увесистые», что наверняка помогло сериалу достичь рекордных показателей просмотров.

Два оставшихся эпизода четвёртого сезона зрители увидят 1 июля. Уже известно, что каждая серия по хронометражу сравняется со средним полнометражным фильмом, а значит, её длительность колеблется в районе полутора часов.

Теги
Очень странные делаNetflix
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