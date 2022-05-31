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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Алексис Бледел покидает «Рассказ служанки» до выхода пятого сезона

Источник: Hulu

Пятый сезон «Рассказа служанки» стартует без Алексис Бледел, которая исполняла в проекте роль Эмили Малек.

После долгих раздумий я почувствовала, что должна покинуть «Рассказ служанки». Я всегда буду благодарна Брюсу Миллеру за то, что он прописал такие правдивые и резонансные сцены для Эмили, а также Hulu, MGM, актёрам и съёмочной группе за их поддержку.

 
Алексис Бледел

По сюжету ещё в первом сезоне Эмили начала помогать Джун Осборн (Элизабет Мосс) идти против системы. Пережив много безуспешных попыток, в конце концов её персонаж сбегает из Галаада в Канаду, то есть, приходит к своей цели, а дальше, видимо, историю Эмили решили не развивать — хотя с точки зрения сценаристов, тема адаптации в непривычно свободном после Галаада новом мире сама по себе выявляет много возможностей для развития сюжетной линии всех сбежавших персонажей.

Ранее Элизабет Мосс обещала, что пятый сезон проекта будет диким, впрочем, и в предыдущих хардкора не то что бы не хватало.

Работа над пятым сезоном «Рассказа служанки» началась в начале года, дата его релиза пока неизвестна.

Теги
Рассказ служанки
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