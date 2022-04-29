Элизабет Мосс обещает: пятый сезон «Рассказа служанки» будет диким

Пристегните ремни. Элизабет Мосс говорит, в пятом сезоне «Рассказа служанки» зрителей ждёт что-то доселе невиданное, хотя фандом сериала — народ бывалый, за все эти годы и так перевидал немало, но всё равно, видимо, недостаточно. У этого сериала большое будущее.

Скажу так, сезон получается едва ли не самый дикий из всех, что мы сняли. У нас были сезоны, наполненные событиями, были поспокойнее, а сейчас я почти не успеваю… И это не просто слова, у меня буквально едва ли получается идти в ногу со всем происходящим. Элизабет Мосс

Даты релиза пока нет. Но перспективы понятны, по словам актрисы проекта Энн Дауд, в сериале будет ещё и шестой сезон.

Кроме того, Hulu экранизирует роман «Заветы», продолжение «Рассказа служанки», в котором описано, что произойдёт в Галааде спустя 15 лет после событий «Рассказов».