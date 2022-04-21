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Неоновый космос — третий сезон «Орвилла» обзавёлся постером

Настоящая неоновая вечеринка в открытом космосе. Третий сезон приключенческой фантастики Сета Макфарлейна «Орвилл» с подзаголовком «Новые горизонты», в начале февраля перебравшийся с весны на лето, обзавёлся красочным постером. Премьера третьего сезона состоится на стриминговом сервисе Hulu 2 июня.

Постеры сериала «Орвилл»

Сериал рассказывает о событиях далёкого будущего. Не слишком дружная команда исследовательского звездолёта «Орвилл» бороздит просторы обитаемого космоса, при этом экипаж судна умудряется с завидной частотой влипать в разнообразные невероятные приключения. И третий сезон в этом смысле исключением не станет.

В проекте также снимаются Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд, Джей Ли и Джессика Зор.

Теги
ГалереяОрвиллПостер
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Источник фотографий: Depositphotos

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