Камала Хан и её пёстрая компания на свежем постере «Мисс Марвел»

Ярая фанатка Капитан Марвел снова напоминает о себе. Студия Marvel Studios опубликовала свежий постер подростковой супергероики «Мисс Марвел» с главной героиней Камалой Хан (Иман Веллани) и целой толпой неизвестных. Берегите глаза — тут целый калейдоскоп ядовитых красок.

Премьера сериала от шоураннера Биши К. Али («Половое воспитание») состоится на цифровой платформе Disney+ 8 июня.

Сериал расскажет о школьнице-мусульманке из Нью-Джерси. Камала Хан — заядлый геймер и страстная любительница писать фанфики. Она фанатеет по супергероям и обладает безграничной фантазией, особенно когда речь заходит о Капитане Марвел. Камала порой ощущает себя чужой не только в школе, но и дома, пока не обретает сверхспособности, благодаря которым, она надеется, её жизнь изменится к лучшему.