Супергероиня-мусульманка демонстрирует свои силы в трейлере «Мисс Марвел»

Юная фанатка Капитана Марвел готовится поразить аудиторию своей харизмой и аутентичностью. В сети появился трейлер марвеловского сериала «Мисс Марвел» с Иман Веллани в образе супергероини-школьницы Камалы Хан.

У фантастического экшена об очередной обладательнице невероятных сверхспособностей появилась точная дата выхода — премьера состоится 8 июня на потоковом сервисе Disney+.

За сценарий проекта отвечает Биша К. Али («Половое воспитание»). Режиссёрами числятся Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Мира Менон и Шармин Обаид-Чиной.

И постер: