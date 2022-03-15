Супергероиня-мусульманка демонстрирует свои силы в трейлере «Мисс Марвел»

Юная фанатка Капитана Марвел готовится поразить аудиторию своей харизмой и аутентичностью. В сети появился трейлер марвеловского сериала «Мисс Марвел» с Иман Веллани в образе супергероини-школьницы Камалы Хан.
У фантастического экшена об очередной обладательнице невероятных сверхспособностей появилась точная дата выхода — премьера состоится 8 июня на потоковом сервисе Disney+.
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За сценарий проекта отвечает Биша К. Али («Половое воспитание»). Режиссёрами числятся Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Мира Менон и Шармин Обаид-Чиной.
И постер:
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