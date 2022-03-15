Мастер Чиф на задании в свежем трейлере боевика Halo

Пожертвовать всем ради победы. Потоковый сервис Paramount+ выкатил свежий полноценный трейлер фантастического экшена Halo, который вслед за предшественником продолжает напирать на эпичность действа и высочайшие ставки в неравной борьбе за выживание. Премьера сериала с Пабло Шрайбером в главной роли состоится 24 марта.

Футуристический экшен по культовому игровому франчайзу расскажет о развернувшейся в XXVI веке жестокой войне с союзом инопланетных рас, где человечество сдаёт позиции, а последней надеждой на выживание становится проект SPARTAN-II, эффективное оружие против пришельцев.

В актёрский состав проекта также входят Наташа Макэлхон, Джен Тейлор, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй, Дэнни Сапани и Ерин Ха.

Шоураннеры первого сезона — Стивен Кэйн («Последний корабль») и Кайл Киллен, который также отвечает за сценарий. Производство на контроле у Amblin TV и Microsoft/343 Industries.